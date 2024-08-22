Спасатели достали из воды тела пяти пассажиров затонувшей у Сицилии яхты

Спасатели достали из воды тела пяти пассажиров яхты, затонувшей у Сицилии. Один человек все еще числится пропавшим без вести, передает AP.

Водолазы продолжают поиски, а пока на берег в порту Портичелло доставили пятое найденное тело. За четыре дня поисков спасатели не нашли никаких признаков, что шестой пропавший может быть жив.

Параллельно специалисты выясняют причину крушения яхты и все обстоятельства. Судно пока остается на дне на глубине 50 метров.

У побережья Италии потерпела крушение яхта с пассажирами. На борту парусного судна находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Смерть одного человека потвердели сразу после крушения, шестеро считались пропавшими без вести. Среди них были британский технологический магнат Майк Линч, его 18-летняя дочь и коллеги, дававшие показания в пользу бизнесмена на недавнем судебном разбирательстве по делу о мошенничестве в США.

Портичелло, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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