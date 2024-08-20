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Вторник, 20 августа 2024, 09:59 мск

Новости Италия

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При крушении яхты на Сицилии шесть человек пропали без вести

У побережья Италии потерпела крушение яхта с пассажирами. По последним данным, один человек погиб, шестеро пропали без вести. Об этом сообщает Corriere della Sera.

ЧП на воде произошло у побережья города Портичелло на Сицилии. На борту парусного судна находились 22 человека, в основном граждане Великобритании.

Предположительно, причиной крушения стал внезапно налетевший смерч. Береговая охрана и экстренные службы проводят поисковую операцию.

В настоящее время известно об одном погибшем. Еще шестеро числятся пропавшими без вести, среди них председатель инвестиционного банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой, а также британский мультимиллионер Майк Линч.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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