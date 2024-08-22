Переговоры о мире в Газе прерваны из-за новых предложений

Стороны отказались от очередного раунда переговоров о перемирии в секторе Газа и отложили обсуждение до следующей недели. Пока Израиль продолжает бомбить анклав, и число убитых жителей увеличилось до 40 265 человек.

Переговоры с участием США, Катара и Египта в качестве посредников проходили в Каире. Израиль настаивает на постепенном выводе войск с КПП «Рафах» и Филадельфийского коридора, но Египет настаивает, чтобы военные покинули оба района в первых же день перемирия, а их заменили силы США и ООН. Ожидается, что прекращении огня продлится 42 дня.

Высшие должностные лица ХАМАС участвуют в переговорах удаленно, а израильская делегация намерена прибыть в Каир на следующей неделе, когда обсуждение планируется продолжить. Пока стороны взяли паузу, чтобы обдумать новые предложения. Вашингтон внес собственные поправки, которые вряд ли устроят палестинцев, пишет The National.

Пока переговоры затягиваются, Израиль не прекращает бомбить сектор Газа. С рассвета 22 августа в анклаве убиты 22 человека. По данным Минздрава Газы, общее число убитых палестинцев увеличилось до 40 265 человек, раненых – до 93 144 человек.

Ранее израильские военные нашли тела шести заложников на юге сектора Газа. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал усилить военное давление в анклаве, а оппозиция потребовала от властей немедленно пойти на перемирие.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube