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В Ливане два человека погибли при атаке израильского дрона

В Ливане два человека стали жертвами атаки израильского беспилотника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский полевой источник.

«Два человека убиты в результате удара израильского БПЛА по дому в поселении Тайрхарфа в административном районе Тир на юге Ливана», – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что дом практически полностью разрушен. На месте работают спасательные службы.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась осенью 2023 года после обострения конфликта в секторе Газа. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

Бейрут, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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