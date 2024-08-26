IBM уволит более тысячи работников в Китае

Американская компания IBM решила прекратить научные исследования в Китае и уволить более тысячи работников. Сотрудникам IBM R&D в выходные без предупреждения заблокировали доступ ко внутренней сети компании, пишет South China Morning Post.

Компания закроет лаборатории China Development Lab и China Systems Lab, прекратив научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Более тысячи человек лишатся работы в офисах компании в Пекине, Шанхае, Даляне и других городах.

IBM заверила клиентов, что качество работы и доступность поддержки для них останется на прежнем уровне. В компании пояснили, что «адаптируют свою деятельность по мере необходимости». Но издание отметило, что IBM присоединилась к крупным технологическим компаниям, которые на фоне обострения китайско-американских отношений вынуждены сокращающих масштабы своего бизнеса в материковом Китае.

Очередная волна ужесточения санкций от министерства торговли США затронула 123 компании в России, Китае и Иране.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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