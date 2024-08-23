США внесли в «черный список» 123 компании из России, Ирана и Китая

Министерство торговли США внесло в «черный список» 123 иностранных компании, в том числе 64 российских, 42 китайских и 11 иранских, которые, по версии Вашингтона, могут способствовать успешному проведению специальной военной операции.

Как следует из сообщения бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру Минторга США, которое приводит ТАСС, 48 внесенных в черный список российских юридических лиц якобы являются «конечными потребителями продукции военного назначения» России и Белоруссии. Шесть российских юрлиц внесены в список якобы за «связи, поставки или сотрудничество в рамках российской программы по производству БПЛА». Кроме того, несколько компаний из РФ внесены в «черный список» Минторга США якобы за «поставки в Россию чувствительных технологий американского происхождения». По этой же причине под санкциями оказались компании из Китая.

Кроме того, в список внесены 11 иранских компаний, якобы способствовавших поставкам в Иран американских технологий, необходимых РФ для проведения СВО.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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