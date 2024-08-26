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Понедельник, 26 августа 2024, 17:10 мск

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В Красном море на протяжении пяти дней горит греческий танкер

В Красном море пятый день подряд продолжается пожар на греческом танкере Sounion. Об этом сообщает AP со ссылкой на военно-морское командование Евросоюза.

Судно получило несколько повреждений 21 августа. Предположительно, хуситы атаковали его за сотрудничество с Израилем. На борту аварийного танкера находится 150 тысяч тонн нефти из Ирака.

В настоящее время на палубе наблюдается девять очагов возгорания. Утечек топлива не обнаружено.

Экипаж танкера был эвакуирован подошедшим на помощь французским эсминцем. С судна спасли двух граждан России и 23 филиппинца.

Каир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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