Бюджету Украины на 2025 год не хватает $15 млрд

Дефицит бюджета Украины на 2025 год составит 15 млрд долларов, которые Киев рассчитывает получить за счет замороженных российских активов.

«На следующий год есть незакрытая потребность в размере около 15 млрд долларов», – сказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума «Украина-2024. Независимость».

По его словам, власти рассчитывают на прибыль от замороженных Западом российских активов. Киев ждет перевод 50 млрд долларов, из которых сможет закрыть дефицит бюджета на следующий год. При этом, текущие расходы тоже нечем покрыть: военные могут остаться без зарплат, пострадавшие от боевых действий без компенсаций. Также деньги нужны на закупку оружия. Всего – более 12 млрд долларов.

«Это должно быть 50 млрд долларов. Украина должна получить их не позднее конца этого года. Эти средства должны быть безусловными для Украины. У нас критическая потребность собрать дополнительные средства на нашу защиту, на нашу обороноспособность. В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 млрд гривен в этом году», – добавил премьер.

Бюджету Украины на 2024 год принят с рекордной статьей расходов – около 1600 млрд гривен или 43 млрд долларов. Летом 2024 года бюджетный дефицит Украины стал самым большим в мире.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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