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В США опасаются потерять преимущество в космосе из-за нехватки денег

Фото: Роскосмос

США опасаются потери лидирующих позиций в космической сфере из-за нехватки финансирования. Об этом заявил генерал Космических сил США Майкл Гетлейн.

«Мы сегодня максимально используем наш бюджет и наблюдаем фиксированный бюджет в минобороны. Это нужно изменить... Мы видим угрозу, которая абсолютно направлена на то, чтобы сузить разрыв в возможностях между нами и [конкурентами]. Если мы не начнем увеличивать наши инвестиции в космос, мы увидим, что этот разрыв в возможностях развернется в обратную сторону», – рассказал Гетлейн изданию Defense News.

Чтобы финансировать будущие проекты бюджет космических сил страны придется удвоить или даже утроить, считает министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Тем временем, в 2025 финансовом году бюджет американских космических сил планируется сократить до 30 млрд долларов. Это произойдет из-за закона об ответственности, который вводит ограничение расходов на оборону.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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