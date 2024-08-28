Сбой связи привел к хаосу в Нидерландах

Сбой в системе связи нарушил работу всех экстренных служб в Нидерландах, включая военную полицию и береговую охрану. Аэропорт Эйндховена остановился на неопределенный срок, пишет портал NU.nl.

Первые трудности начались вечером 27 августа, а наутро проблемы приобрели национальный масштаб. Предварительно, причиной стал сбой в сети министерства обороны, который повлиял на остальные системы. Ни одна из служб не может сказать, сколько времени займет восстановление связи.

Команды внутри одной службы не могут переговариваться друг с другом и с диспетчером, не могут связаться с коллегами из смежных ведомств. Телефонные номера экстренных служб по-прежнему работают для населения, но передать заявки исполнителям затруднительно.

Аэропорт Эйндховена закрылся на прием и отправку самолетов утром 28 августа. Все рейсы до 17:00 отложены или отмены. Часть пассажиров автобусами отправили в соседнюю Бельгию, которая согласилась на вылет одного из рейсов из брюссельского аэропорта.

В середине июля авиакомпании, банки, государственные службы в США, Евросоюзе, Австралии, Турции и ряде других стран столкнулись с проблемами из-за сбоя в работе операционной системы Windows.

Амстердам, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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