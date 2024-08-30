В Турции задержали 119 подозреваемых в причастности к терроризму

В Турции полицейские арестовали 119 подозреваемых в причастности к террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая.
«В 23 провинциях в результате операции против ИГ* задержаны 119 подозреваемых», – написал министр на своей станице в соцсети.
Спецоперация проводилась турецкими силовиками в столице страны Анкаре, Стамбуле, Анталье и еще нескольких провинциях. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.
Кроме того, местные СМИ сообщили о задержании иностранного боевика ИГ*, готовившего теракт в Стамбуле с использованием взрывного устройства.
*Запрещенная в России террористическая организация
Анкара, Зоя Осколкова
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