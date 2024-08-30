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В Турции задержали 119 подозреваемых в причастности к терроризму

В Турции полицейские арестовали 119 подозреваемых в причастности к террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая.

«В 23 провинциях в результате операции против ИГ* задержаны 119 подозреваемых», – написал министр на своей станице в соцсети.

Спецоперация проводилась турецкими силовиками в столице страны Анкаре, Стамбуле, Анталье и еще нескольких провинциях. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.

Кроме того, местные СМИ сообщили о задержании иностранного боевика ИГ*, готовившего теракт в Стамбуле с использованием взрывного устройства.

*Запрещенная в России террористическая организация

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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