В США самолет приземлился на шоссе и попал в ДТП

В США легкомоторный самолет из-за неисправности приземлился на трассе, где в него врезался автомобиль. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Самолет совершил вынужденную посадку на межштатной магистрали 840 в Северной Каролине. При этом пилот успел согласовать экстренное приземление с диспетчером, после чего подал сигнал об аварии.
Движущийся по трассе автомобиль задел члена экипажа, а затем столкнулся с правым крылом самолета. В результате пострадал один человек. С легкими травмами он был доставлен в больницу, где получил медицинскую помощь и отправился домой.
Проводится расследование причин ЧП. Предположительно, у самолета отказал двигатель.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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