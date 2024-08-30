Западное оружие для Киева уходит террористам в Африку

Значительная часть оружия, которое Запад направляет киевскому режиму, оказывается в Африке и подпитывает терроризм в Сахеле. Об этом заявил постоянный представитель Мали при ООН Исса Конфуру.
«Значительная часть оружия, поставляемого Украине, в конечном итоге подпитывает терроризм и преступность в Сахеле, что чревато дальнейшей дестабилизацией нашей страны и усугублением страданий нашего народа», – сказал Конфуру (цитата по РИА «Новости») в ходе заседания Совбеза ООН.
В этой связи Мали призывает страны, поставляющие оружие Киеву, обеспечить, чтобы оно не попало в руки террористов в Африке.
Нью-Йорк, Елена Володина
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