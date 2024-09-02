Финляндия запретит россиянам покупать и сдавать жилье

Минобороны Финляндии закончило работу над законопроектом о запрете на сделки с недвижимостью для россиян. Министерство прорабатывает еще одну инициативу, которая не позволит россиянам действовать «через подставных лиц» в сфере недвижимости.

Предыдущее правительство не рекомендовало полностью запрещать россиянам сделки с недвижимостью, но ситуация изменилась, заявил министр обороны Антти Хяккянен. Его министерство закончило работу над законопроектом и в ближайшее время передаст экспертам для оценки.

«Сейчас ситуация с безопасностью изменилась, Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния на критическую инфраструктуру. Это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе», – приводит слова министра «Интерфакс».

Запрет не затронет людей с двойным гражданством и постоянным местом жительства в Финляндии.

Хяккянен добавил, что в работе находится еще один документ – предложение запретить арендную деятельность россиян и другие операции через подставных лиц в сфере недвижимости.

С 8 июля финские власти упростили процедуру изъятия собственности у россиян-членов жилищных кооперативов.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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