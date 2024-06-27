Власти Финляндии упростят изъятие недвижимости у россиян

Правительство Финляндии собирается сделать проще процедуру конфискации недвижимости у собственников. Об этом сообщает финское министерство юстиции.
С 8 июля в закон о жилищных кооперативах будут внесены поправки, которые позволят изъять имущество у собственников, не выходящих на связь.
Проблема особенно актуальна для восточных районов Финляндии, где возникли трудности с доставкой уведомлений владельцам недвижимости, находящимся в России.
В минюсте утверждают, что конфискация недвижимости является «средством борьбы» с нарушениями со стороны жильца или акционера.
Хельсинки, Зоя Осколкова
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