Власти Финляндии упростят изъятие недвижимости у россиян

Правительство Финляндии собирается сделать проще процедуру конфискации недвижимости у собственников. Об этом сообщает финское министерство юстиции.

С 8 июля в закон о жилищных кооперативах будут внесены поправки, которые позволят изъять имущество у собственников, не выходящих на связь.

Проблема особенно актуальна для восточных районов Финляндии, где возникли трудности с доставкой уведомлений владельцам недвижимости, находящимся в России.

В минюсте утверждают, что конфискация недвижимости является «средством борьбы» с нарушениями со стороны жильца или акционера.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube