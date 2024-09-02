ХАМАС обвинило Израиль с смерти шести заложников в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС обвинило ЦАХАЛ в убийстве шести заложников в секторе Газа, чьи тела нашли израильские военные. Член политбюро движения Иззат Эр-Ришк также заявил об ответственности Вашингтона за «преступную войну в секторе Газа».
Иззат Эр-Ришк заявил, что гражданские умерли в результате израильского удара. Но Вашингтон наравне с Тель-Авивом виноват в смерти заложников.
«Если президент США Джо Байден обеспокоен жизнью израильских пленных, он должен прекратить поддерживать этого врага деньгами и оружием и оказать давление на оккупантов, чтобы они немедленно прекратили агрессию. ХАМАС был больше заинтересован в сохранении жизни пленных, чем Байден. Поэтому мы приняли предложение о прекращении огня», – цитирует члена ХАМАС агентство «Анадолу».
31 августа тела заложников нашли в подземном туннеле в районе Рафаха. Их доставили в Израиль. Среди погибших был гражданин России.
Анкара, Наталья Рязанова
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