В районе Рафаха обнаружено тело россиянина, захваченного в заложники

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, тела которых были найдены в районе населенного пункта Рафах. В списке значится россиянин Александр Лобанов.

Накануне, 31 августа, тела заложников обнаружили в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа, их извлекли и доставили в Израиль.

По данным ЦАХАЛ, все они были взяты в заложники 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напала на Израиль. Как заявил контр-адмирал Даниэль Хагари, заложники погибли незадолго до того, как израильские военные добрались до них.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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