Нетаньяху одним заявлением свел на нет усилия по перемирию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы никогда не покинут Филадельфийский коридор. И этим заявлением перечеркнул все усилия по достижению мира в секторе Газа, передает телеканал CNN.

Знакомый с ходом переговоров источник рассказал, что обсуждение продолжилось даже после убийства шести заложников. Посредники по телефону искали пути добиться соглашения между сторонами. Но во время пресс-конференции израильский премьер «все испортил одной речью».

До этого Израиль не ставил условий относительно присутствия в Филадельфийском коридоре, но резко изменил позицию. Белый дом ранее объявил, что Тель-Авив принял условия перемирия, но в последующие недели Израиль добавил пункт о присутствии ЦАХАЛ вдоль границы.

«Постоянное присутствие Израиля в Филадельфийском коридоре также противоречило бы позиции США относительно будущего Газы. Чиновники ясно дали понять, что ожидают полного вывода войск Израилем из Газы в результате любого постоянного соглашения о прекращении огня», – отметил телеканал.

ХАМАС и представители Израиля неоднократно обвиняли Нетаньяху в попытках сорвать соглашение о перемирии. В середине июля его уличили в уклонении от переговоров в надежде на возвращение в Белый дом Дональда Трампа.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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