ХАМАС обвинил Нетаньяху в уклонении от переговоров

Официальный представитель движения ХАМАС в Ливане Махмуд Таха в пятницу, 12 июля, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уклоняется от переговоров и тянет время, надеясь на возвращение в Белый дом Дональда Трампа, – сообщает SputnikArabic.

В интервью агентству Махмуд Таха сказал: «ХАМАС проявляет большую гибкость в переговорах с Тель-Авивом и сейчас «мяч на стороне» Израиля. Переговоры в Дохе затягиваются, потому что Нетаньяху не хочет решать вопрос с передачей палестинских узников, особенно тех, которых он находятся в израильских тюрьмах десятки лет».

«Нетаньяху делает ставку на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Это спасло бы израильского премьера из затруднительного положения, в которое он попал девять месяцев назад», – отметил представитель ХАМАС.

Бейрут, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube