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Вторник, 3 сентября 2024, 11:38 мск

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В США клиенты получили десятки тысяч долларов из-за ошибки банка

В США клиенты банка Chase смогли без ограничений снимать наличные со своих счетов из-за ошибки. Об этом сообщает Daily Mail.

Американцы, пользующиеся услугами банка Chase, заметили, что в банкоматы принимают чеки с любой суммой, которая вскоре появлялась на счету, затем деньги можно было беспрепятственно снять.

Некоторые граждане воспользовались уловкой и сняли десятки тысяч долларов, а возле ряда банкоматов в Нью-Йорке даже выстроились очереди. Только тогда банк провел проверку и запретил выдачу денег по поддельным чекам.

В результате счета клиентов ушли в минус. Им придется вернуть деньги. При этом в кредитной организации назвали произошедшее обычным мошенничеством.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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