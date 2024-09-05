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Четверг, 5 сентября 2024, 10:37 мск

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Киргизия посоветовала своим гражданам не ездить в Россию

МИД Киргизии рекомендовал своим согражданам отказаться от поездок в Россию. Призыв обращен ко всем, у кого нет веских причин для выезда за границу.

Министерство сослалось на дополнительные меры безопасности на территории России и ужесточение контроля на границе.

«Рекомендуем гражданам Кыргызской Республики временно отказаться от посещения территории Российской Федерации до отмены дополнительных мер безопасности и при отсутствии веских оснований для въезда в РФ», – говорится в сообщении МИД.

В России идет пересмотр миграционной политики на фоне роста числа преступлений, совершенных иностранцами. С начала года более 30 тыс. нелегальных мигрантов выслали из России, что вдвое больше показателя 2023 года.

Бишкек, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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