Более 30 000 нелегалов выслали из России с начала года

Более 30 нелегальных мигрантов выслали из России с начала года, это вдвое больше показателя 2023 года. Всего за одну неделю проверок из страны выдворили и депортировали около девяти тысяч иностранных граждан, сообщили в МВД России.

Полиция завершила первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024». За время проверок нашли более 150 находящихся в розыске лиц, возбудили около двух тысяч уголовных дел по статьям об организации незаконной миграции и фиктивном миграционном учете. Более 11 тыс. иностранцев запретили въезд в Россию.

«С начала года из страны выслано свыше 30 тыс. иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев – на 55% больше, чем год назад. За неделю проведения операции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции. Выявлено свыше шести тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев», – говорится в сообщении МВД.

Два бизнесмена из Хабаровска незаконно легализовали более тысячи мигрантов из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. С 2020 года они оформляли клиентам фальшивую регистрацию по месту пребывания.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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