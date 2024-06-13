«Более тысячи человек»: два хабаровчанина попались на легализации мигрантов

Два бизнесмена из Хабаровска незаконно легализовали более тысячи мигрантов из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Оба хабаровчанина задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

41-летних Александра Сизинцева и Дениса Беляева подозревают в нелегальной легализации 26 граждан Киргизии. По другим данным, к бизнесменам обращались более тысячи человек, у которых не было законного основания находиться в России.

«С 2020 года они занимались незаконной легализацией мигрантов. По оперативным данным, к ним обращались свыше тысячи иностранцев: киргизы – за договорами для продления пребывания, узбеки и таджики – за договорами для продления патента на два года», – рассказал собеседник.

Подозреваемые всем мигрантам оформляли регистрацию по месту пребывания. Задержания произошли в марте, теперь дела по ст. 322.1 УК РФ переданы в суд.

В мае ФСБ сообщила о задержании в Приморье группы подозреваемых в легализации незаконных мигрантов из Центральной Азии.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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