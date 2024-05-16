ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции в Приморье

Сотрудники ФСБ задержали в Приморье группу подозреваемых в легализации незаконных мигрантов из Центральной Азии. Чаще всего за подобными услугами обращались граждане Таджикистана и Узбекистана, следует из данных ведомства.

Среди задержанных есть этнические таджики.

«Пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории РФ незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона», – цитирует сообщение ФСБ агентство «Прайм».

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Подозреваемых арестовали на время расследования.

В Московской области по аналогичному делу задержаны 15 человек, в их числе экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедово.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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