ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции в Приморье

Сотрудники ФСБ задержали в Приморье группу подозреваемых в легализации незаконных мигрантов из Центральной Азии. Чаще всего за подобными услугами обращались граждане Таджикистана и Узбекистана, следует из данных ведомства.
Среди задержанных есть этнические таджики.
«Пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории РФ незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона», – цитирует сообщение ФСБ агентство «Прайм».
Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Подозреваемых арестовали на время расследования.
В Московской области по аналогичному делу задержаны 15 человек, в их числе экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедово.
Владивосток, Наталья Рязанова
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