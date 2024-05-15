В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержаны 15 человек

В Московской области по уголовному делу об организации незаконной миграции задержаны 15 человек, в числе которых бывший сотрудник миграционной службы УМВД по г.о. Домодедово, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В зависимости от роли каждого задержанные подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа.

По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы совместно с тремя местными жителями, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовал незаконный въезд в РФ и незаконное пребывание 11 иностранных граждан. На основании подложных документов о наличии гражданства Украины и регистрации на территории Херсонской области по упрощенной форме иностранцам были выданы паспорта граждан РФ. За данную услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, денежные средства, подложные документы. Назначены компьютерно-технические и почерковедческие экспертизы.

В настоящее время в отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде.

Москва, Елена Володина

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