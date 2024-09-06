Уклонисты бегут с Украины в Белоруссию через минные поля

Скрывающиеся от мобилизации украинские мужчины теперь пытаются сбежать в Белоруссию. Пограничники поймали группу уклонистов, которые шли через минные поля, сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские мужчины нашли новые пути побега из страны, чтобы не отправляться на фронт. До этого пограничники почти не сообщали о попытках прорваться в Белоруссию, но теперь задержали на северной границе целую группу мужчин.

«При проверке оперативной информации была задержана группа мужчин призывного возраста, пытавшаяся перейти границу с Республикой Беларусь. Они попали на минное поле и едва не взорвались на минах», – рассказал один из сотрудников пограничной службы.

В июне украинские пограничники задержали на границе с Молдавией рекордно большую группу из 47 украинцев, пытавшихся сбежать из страны, чтобы не попасть под мобилизацию.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube