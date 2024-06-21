При попытке перехода украинской границы задержано рекордное число уклонистов

Государственная пограничная служба Украины совместно со Службой Безопасности (СБУ) и Государственным бюро расследований (ГБР) в пятницу, 21 июня, задержали на границе с Молдавией 47 украинцев, пытавшихся избежать мобилизации, – сообщают местные СМИ.

В заметках, опубликованных в украинских медиа, говорится: «Рекорд! Ликвидирован канал незаконной переправки людей через границу вблизи Одессы. Пограничники совместно с СБУ, ГБР и подразделением «ГрР» успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой. В районе Обжили (Украина) – Плоть (Молдова) было обнаружено пять транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто было 47 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, и семь организаторов. Продолжаются следственные действия, и ведется поиск других причастных к этому каналу переправки людей через границу».

«Среди задержанных исключительно белые мужчины, поэтому, вероятно, речь идет о канале бегства за границу украинских уклонистов. Как правило, за каждого мужчину, которого планируют переправить, организаторы берут от $5 до $10 тысяч. Посчитайте сами», – добавляют украинские журналисты.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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