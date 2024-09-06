В США пропавшую девочку-подростка нашли во взрослой тюрьме

В США родители искали свою 13-летнюю дочь, которая оказалась в тюрьме для взрослых. Об этом сообщают местные СМИ.

Подростка задержали за кражу в магазине. Девочка представилась другим именем и заявила, что она совершеннолетняя. В результате ребенка отправили в тюрьму для взрослых.

Родители школьницы обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. В ходе разбирательства удалось установить местонахождения подростка. Однако девочка заявила, что она бездомная.

В результате малолетнюю преступницу все же вернули в семью, теперь ее ждет суд по делам несовершеннолетних.

Тем временем, полиция проводит служебное расследование. Выясняется вина сотрудников, которые поверили на слово ребенку, не проверив данные.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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