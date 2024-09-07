Четыре человека погибли при падении самолета на поле в США

Одномоторный самолет рухнул на поле в американском штате Индиана. В результате аварии четыре человека погибли, пишет Newsweek.

Самолет Piper PA-46 вылетел из города Форт-Додж в штате Айова в аэропорт Андерсона. Но во время захода на посадку пилот выдержал слишком большую высоту, и борт рухнул на кукурузное поле вместо посадочной полосы.

На борту самолета находились четыре человека. После обследования обломков спасатели не нашли выживших, тела жертв крушения отправили на экспертизу. Начато расследование причин катастрофы.

Ранее в Северной Каролине легкомоторный самолет из-за неисправности приземлился на автомобильной трассе. Но избежать аварии не удалось: после посадки в борт врезался автомобиль.

Индианаполис, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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