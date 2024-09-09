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Понедельник, 9 сентября 2024, 12:16 мск

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В Сирии 57 человек убиты и ранены ударами Израильских ВВС

Порядка 14 человек убиты и 43 ранены в результате ударов Израильских ВВС по городу Мисьяф в центральной части Сирии, передает телеканал «Аль-Джазира». Медики уточнили, что число убитых выросло до 15 человек.

Ночные удары Израиля по нескольким сирийским военным объектам привели к пожару неподалеку от Мисьяфа в центральной части Сирии. При этом, система ПВО сумела отразить несколько воздушных целей.

Среди раненых были не только военные, но и мирные жители. Всего пострадали 57 человек, из 14 умерли. Из 43 раненых шесть человек находятся в критическом состоянии. Главврач государственной больницы Мисьяфа Фейсал Хайдар уточнил число жертв израильских ударов – 15 человек, передает РИА Новости.

Израиль неоднократно наносил удары по сирийской территории. В июне в результате очередной атаки погибли несколько человек.

Дамаск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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