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Житель США подпирал дверь метеоритом стоимостью 100 тысяч долларов

Житель США внезапно обнаружил, что подпирал дверь в своем доме обломком метеорита, стоимостью 100 тысяч долларов. Об этом сообщает LADBible.

Американец купил дом у фермера в Мичигане в 1988 году. Еще во время покупки его заинтересовал камень, который подпирал дверь хозпостройки. Продавец рассказал, что это кусок метеорита, упавший в 1930-х годах.

Когда новый владелец переехал в дом, он продолжил подпирать дверь сарая камнем, спустя почти 40 лет ему пришла в голову мысль, проверить слова о метеорите. Он отдал обломок на экспертизу и оказалось, что это ценный экземпляр, который на 88% состоит из железа и на 12% – из никеля.

Стоимость метеорита эксперты оценили в 100 тысяч долларов, но пока владелец камня не решил, что с ним делать.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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