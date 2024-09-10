ЕС назвал неприемлемыми угрозы Будапешта отправить мигрантов в Брюссель

Наплыв мигрантов в Брюсселе может подорвать безопасность, поэтому подобные угрозы Будапешта неприемлемы, заявили в Евросоюзе.

Суд ЕС оштрафовал Венгрию за выдворение незаконно пребывающих граждан третьих стран в нарушение законов блока в области предоставления убежища. Сумма штрафа составила 200 млн евро с дополнительными ежедневными выплатами в миллион евро до устранения нарушений. Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил о готовности Будапешта переправить мигрантов в Брюссель, если ЕС продолжит вмешиваться.

«Объявление властями Венгрии о намерении отправить нелегальных мигрантов в Брюссель неприемлемо. Такое действие нарушит европейское право и принцип взаимного доверия, а также подорвет безопасность Шенгенской зоны», – возразила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

По ее словам, ЕК поддерживает контакт с Будапештом по этому вопросу, чтобы «убедиться, что таких действий предпринято не будет», передает ТАСС.

В 2023 году границы ЕС перешло рекордное за последние семь лет число нелегальных мигрантов – 355 300 человек. Наибольшее число беженцев проникло в Евросоюз по Средиземному морю.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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