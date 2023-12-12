В 2023 году число нелегальных мигрантов в ЕС достигло рекорда

В 2023 году границы Европейского союза перешло рекордное за последние семь лет число нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex).

По данным пограничников, в ЕС в текущем году попали 355 300 нелегалов. Наибольшее число беженцев проникло в Евросоюз по Средиземному морю – 152 200. Это самый высокий показатель с 2016 года.

На восточно-средиземноморском маршруте зафиксировано 52 600 нелегальных пресечений границы блока. На западноафриканском – 32 400, на западно-балканском маршруте – 98 600.

Кроме того, при пересечении Ла-Манша зафиксировано 58 300 нарушений границы с обеих сторон.

В агентстве также указали, что в Средиземном море в 2023 году при попытке переправиться в ЕС пропало более 2,5 тыс. человек.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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