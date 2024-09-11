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Трамп на дебатах с Харрис назвал США нацией в упадке

Фото: pixabay

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис заявил, что Штаты находятся в упадке из-за деятельности администрации Джо Байдена.

Трамп считает, что Харрис за три с половиной года в должности вице-президента США не сделала того, что обещает сделать, если возглавит Белый дом.

«Мы – нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире. Мировые лидеры не понимают, что с нами произошло. У нас нет руководства и понимания того, что происходит», – отметил республиканец.

Трамп назвал Байдена стал худшим президентом, а Харрис – худшим вице-президентом в истории.

В свою очередь Харрис указала на то, что во время дебатов американцы услышали два разных видения США, одно из которых ориентированное на будущее, а второе – на прошлое. «Но мы не собираемся возвращаться», – подчеркнула кандидат Демократической партии.

Теледебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии, организатором выступил телеканал ABC. В ходе встречи кандидаты коснулись вопрос миграционного кризиса, конфликта на Украине и роли США на международной политической арене.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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