Маск задумался, почему целью для покушений становится только Трамп

Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом, почему целью для покушений становится только кандидат в президенты Дональд Трамп. Он удивился, что ничто не грозит ни действующему главе государства Джо Байдену, ни кандидату Камале Харрис.

В соцсетях активно обсуждают второе покушение на Трампа. Один из пользователей задумался, почему пытаются убить только кандидата от республиканцев.

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», – написал Маск в своем блоге в ответ на этот комментарий.

Экс-президент Трамп поблагодарил Секретную службу и всех, кто обеспечил его безопасность. Он назвал невероятной работу правоохранителей, а их самих – преданными патриотами.

Белый дом опубликовал заявление вице-президента Харрис, которая заявила, что «глубоко обеспокоена» возможным покушением, и осудила политическое насилие.

15 сентября у гольф-клуба во Флориде мужчина открыл стрельбу из-за кусов из автомата по месту, где находился Трамп. Стрелявший пытался скрыться на машине, но его догнали и задержали. В мотивах и причинах покушения разбираются, а пока конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что подозреваемый в покушении снимался в ролике в поддержку признанного в РФ террористической организацией и запрещенного «Азова».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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