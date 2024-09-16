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Покушавшийся на Трампа проукраинский американец признавал невозможность победы в войне против России

Фото: сайт CNN

Американец Райан Уэсли Раут, который был задержан после предполагаемой попытки покушения на экс-президента США Дональда Трампа, публично называл бывшего американского лидера глупцом и признавал, что выиграть войну против России невозможно.

Как сообщает американский телеканал CNN, в прошлом году 58-летний Раут самостоятельно издал книгу, в которой детально описывал свои активные и безуспешные попытки поддержать Украину в войне против России, но затем разочаровался в перспективах успешного завершения конфликта для Киева. По его словам, «выиграть (войну) невозможно», – говорится в публикации.

Накануне ФБР заявило о начале расследования обстоятельств стрельбы во Флориде у гольф-клуба, где находился Трамп, и расценивает произошедшее как возможную попытку покушения на жизнь экс-президента США. Согласно опубликованным данным, сотрудник Секретной службы открыл огонь по вооруженному человеку. В кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат АК-47 с оптическим прицелом. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан.

Судя по данным американских СМИ, против подозреваемого в покушении на Трампа были возбуждены уголовные дела.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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