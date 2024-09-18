Суд ЕС отменил штраф в €1,5 млрд для Google

Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии о назначении компании Google штрафа в размере почти 1,5 млрд евро. Решение опубликовано на сайте суда Евросоюза 18 сентября.

Наказание было вынесено в марте 2019 года и основанием для него стало злоупотребление Google доминирующим положением на рынке интернет-рекламы. ЕК привела три нарушения законов ЕС и сделала вывод о непрерывности злоупотреблений.

Суд согласился, что чиновникам удалось доказать нарушения законов ЕС о конкуренции. Но довод о непрерывности нарушений был сделан преждевременно, установили судьи.

«Комиссия обязала Google LLC выплатить штраф в размере 1 494 459 000 евро. Суд аннулирует окончательное решение Комиссии от 20 марта 2019 года», – говорится в документе.

Теперь ЕК должна выплатить американской компании все издержки, связанные с обжалованием ее решения.

Ранее суд в Люксембурге обязал компанию Google выплатить штраф в 2,4 млрд евро, поскольку ее поведение «носило дискриминационный характер и не подпадало под конкуренцию по существу».

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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