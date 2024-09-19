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«План возмездия»: лидер «Хезболлы» заявил о готовности Ливана к израильскому вторжению

Движение «Хезболла» получит уникальную возможность для нанесения удара по израильской армии, если Таль-Авив решит ввести воска в Ливан. Об этом заявил лидер объединения Хасан Насралла.

«Мы следим за их танками, и если они двинутся в нашу сторону, то мы будем этому рады. Мы будем рассматривать эту угрозу как ценную историческую возможность, которой мы воспользуемся», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Насралла подчеркнул, что «Хезболла» обязательно ответит на взрывы электронных устройств в Ливане, произошедшие во вторник и среду.

«Наш план возмездия, с которым столкнутся израильтяне – тщательно охраняемая нами тайна. Израильтяне ничего не узнают о нем, пока не придет время», – заявил он.

Насралла сегодня также обвинил Израиль в организации серии взрывов в Ливане и заявил, что «израильский враг» своими действиями «пересек все красные линии».

Бейрут, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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