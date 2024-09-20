В США шериф застрелил судью в его кабинете

В США судью застрелили на рабочем месте. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на губернатора штата Кентукки Энди Бешира.
Стрельба произошла в здании суда округа Летчер в Уайтсбурге. На месте было обнаружено тело 54-летнего судьи Кевина Маллинса с многочисленными огнестрельными ранениями.
Местные газеты сообщают, что в судью стрелял шериф. Он пришел в здание суда и попросил всех присутствующих выйти. Затем из кабинета послышались выстрелы. Прибывшая на место полиция задержала шерифа, сопротивления он не оказывал.
Правоохранительные органы проводят расследование, изучаются данные с камер наблюдения.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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