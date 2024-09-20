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Обострение на Ближнем Востоке: Ливан ответил Израилю ударом 140 реактивных снарядов

Фото: cnn.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по территории еврейского государства со стороны Ливана. Как говорится в сообщении армейской пресс-службы, в общей сложности было выпущено около 140 реактивных снарядов, часть из которых были перехвачены.

Уточняется, что атака велась по Голанским высотам и ряду других районов.

Ранее в ЦАХАЛ сообщали, что с четверга армия Израиля нанесла удары по примерно 100 пусковым установкам и другим объектам инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Этот удар в Тель-Авиве объяснили тем, что пусковые установки были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории.

Очередной обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после двухдневных подрывов пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены ливанского движения «Хезболла». Его лидеры заявили о причастности Израиля к этому теракту, в результате которого погибли более 30 человек и более 3 тысяч получили ранения.

Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ начинает «новую фазу» войны на северных территориях, которые граничат с Ливаном.

Тель-Авив, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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