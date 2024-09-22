Евросоюз сильно отстает от России в производстве боеприпасов

Европейский союз отстает от России по объемам производства боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который является кандидатом на пост еврокомиссара по обороне и космосу.

Политик обратил внимание, что в марте Еврокомиссия выделила €500 млн на увеличение мощности выпуска боеприпасов до 2 млн в год к концу 2025 года. По словам Кубилюса, это лучше, чем лимит в 300 тысяч в год, действовавший до начала военного конфликта России и Украины, но все равно недостаточно.

«Если я не ошибаюсь, мы все еще отстаем от россиян», – сказал он в интервью The Financial Times, которое цитирует РБК.

Как отмечается, президент РФ Владимир Путин заявлял, что с февраля 2022 года выпуск боеприпасов в стране вырос в 14 раз. Sky News со ссылкой на исследование Bain & Company передавал, что в этом году Россия может выпустить 4,5 млн артиллерийских снарядов против 1,3 млн в США и Европе.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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