Финляндия и Эстония готовят план закрытия Финского залива для России

Финляндия и Эстония проработают план, который позволит закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы. Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило допустил, что план может включать полный запрет для России на деятельность в Балтийском море.

Таллин и Хельсинки намерены расширить военное сотрудничество. Один из пунктов совместной работы – закрытие Финского залива или всего Балтийского моря для российских кораблей. Мерило подчеркнул, что в военном отношении это выполнимо, обе страны готовы предпринять подобный шаг и «движутся в этом направлении».

«Цель состоит в том, чтобы разработать конкретные планы того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы. Морская оборона – та сфера, где сотрудничество между Финляндией и Эстонией все еще расширяется. Возможно, мы можем составить более конкретные планы, как полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», – сказал военный в беседе с финской Helsingin Sanomat.

Командующий эстонскими Вооруженными силами генерал Мартин Херем поделился планами заблокировать для России Балтийское море в мае 2024 года. Он заявил о «военной мощи» Эстонии на суше и намерении подтянуть до этого уровня морские силы.

Таллин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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