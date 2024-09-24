«Хезболла» провела 6 атак на аэропорт и авиабазу в Израиле

Движение «Хезболла» сообщило о шести ракетных атаках на военный аэропорт и авиабазу в Израиле. В заявлении говорится, что движение действовало в поддержку палестинского народа в Газе и для защиты народа Ливана.

Военный аэропорт Мегиддо к западу от города Афула и в 30 км от ливанской границы был атакован впервые. Туда направили ракеты Fadi 1 и Fadi 2. На авиабазу Рамат Давид также отправили ракеты Fadi 2, на главная база израильской армии в северном регионе, базу Амос, отправили ракеты Fadi 1. «Хезболла» также сообщила об атаке на фабрику взрывчатки в районе Зихрон.

Пресс-служба «Хезболлы» заявила, что атаки были осуществлены в поддержку палестинского народа в Газе и для защиты народа Ливана.

Накануне Израиль нанес воздушные удары по южным и восточным районам Ливана. Жертвами атаки стали около 270 человек, еще более 1000 ранены.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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