Число погибших в Ливане после ударов Израиля приближается к 300: среди жертв женщины и дети

В Ливане в результате массированных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) число жертв увеличилось почти до 270 человек. По уточненным данным, еще более 1000 – ранены, сообщают арабские СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Как отмечается, многие пострадавшие доставлены в больницы в тяжелом состоянии. В этой связи число жертв может возрасти. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в конце прошлой недели после двухдневных подрывов в Ливане пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены ливанского движения «Хезболла». Его лидеры заявили о причастности Израиля к этому теракту, в результате которого погибли почти 40 человек и более 4 тысяч получили ранения.

Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ начинает «новую фазу» войны на северных территориях, которые граничат с Ливаном.

ЦАХАЛ и «Хезболла» нанесли несколько взаимных ударов.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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