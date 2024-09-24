ООН потребовала прекратить дискриминацию женщин в Афганистане

ООН потребовала от властей Афганистана прекратить дискриминацию женщин в стране. Ни в одном другом государстве мира на женское население не наложено столько ограничений, заявила заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Она напомнила, что ООН возглавляет Дохийский процесс по расширению международного взаимодействия с Афганистаном. В его рамках международное сообщество готово на послабления в отношении Афганистана при условии соблюдения прав человека и женщин.

«Мы ожидаем, что де-факто власти будут уважать права женщин и девочек, а также права человека в целом и наращивать эффективные усилия по борьбе с терроризмом и наркотиками. Нигде в мире нет таких ограничений, которые талибы (движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено) наложили на жительниц страны», – приводит слова ДиКарло пресс-служба ООН.

Представители афганских властей отказались встречаться с местным гражданским обществом, но спецпосланники сами провели переговоры, в том числе с афганскими женщинами. Чиновница предупредила, что недавнее принятие закона «О поощрении добродетели и предотвращении порока» может обратить вспять весь достигнутый прогресс.

Закон «О поощрении добродетели и предотвращении порока» предписывает женщинам ношение хиджаба, скрывающего лицо, и осуждает публичное звучание женского голоса. В Евросоюзе заявили, что новые ограничения для женщин увеличивают разрыв между Афганистаном и мировым сообществом.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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