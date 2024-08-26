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Понедельник, 26 августа 2024, 22:29 мск

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Европа потрясена новым законом в Афганистане

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз потрясен недавно принятым опубликованным в Афганистане законом о «пропаганде добродетели и предотвращении порока», который предписывает женщинам ношение хиджаба, скрывающего лицо, и осуждает публичное звучание женского голоса.

«Это последнее решение является еще одним серьезным ударом, подрывающим права афганских женщин и девочек, с чем мы не можем примириться», – говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В Евросоюзе видят в этом закон «еще одно самовозведенное препятствие» для нормализации отношений и признания международным сообществом властей Афганистана.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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