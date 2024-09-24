Нидерланды дадут Украине €209,5 млн на ремонт инфраструктуры

Власти Нидерландов решили выделить на поддержку Украины еще 209,5 млн евро. Средства предназначены для восстановления критической инфраструктуры Украины и гуманитарной помощи, сообщил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп.
«Нидерланды объявили о новом пакете помощи в размере 209,5 млн евро для восстановления критической инфраструктуры и предоставления гуманитарной помощи», – написал министр в своем блоге.
Часть денег пройдет через Европейский банк реконструкции и развития, 45 млн – через фонд поддержки энергетики Украины. Нидерланды также профинансируют поставку необходимого оборудования.
Евросоюз выделит Украине 160 млн евро для восстановления и поддержания энергетической инфраструктуры.
Амстердам, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»