ЕС отдаст прибыль от активов РФ на ремонт энергосистемы Украины

Евросоюз выделит Украине 160 млн евро для восстановления и поддержания энергетической инфраструктуры. Большая часть этих денег – прибыль от замороженных в Европе российских активов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выделяем дополнительно 160 млн евро. И 100 млн из них идут от прибыли от замороженных активов России», – цитирует чиновницу ТАСС.

Берлин пообещал выделить 100 млн евро для поддержки Украины в зимние месяцы. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что эта же сумма обеспечит «и поддержку Молдавии, и европейской демократии в целом».

При этом, Польша заморозила проект по генерации электроэнергии для Украины. план заключался в строительстве второй линии электропередачи Жешув (Польша) – Хмельницкая АЭС, что позволило бы в перспективе увеличить пропускную способность импорта вдвое – до 1,6 ГВт. Но пока не сделано ничего, кроме заявлений Варшавы, прозвучавших летом.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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