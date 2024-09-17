Власти ФРГ одобрили помощь на 100 млн евро для поддержки Украины зимой. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что эти деньги пойдут на поддержку европейской демократии.

Правительство Германии согласовало выделение 100 млн евро на дополнительную помощь Украине в связи с наступающей зимой. Эта же сумма обеспечит «и поддержку Молдавии, и европейской демократии в целом», передает ТАСС.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что зима будет разрушительной для Украины, если киевский режим срочно не сядет на стол переговоров. Следующее окно возможностей для дипломатии появится только весной, но у Киева уже не будет никакой переговорной позиции, поскольку он уже будет разгромлен.

Украинское министерство энергетики объявило гражданам, что страна лишилась 50% вырабатывающих электроэнергию мощностей, а имеющихся запасов не хватит на зиму. Украинцам грозят отключения тепла и света до 20 часов в день.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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