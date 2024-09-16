Будущая зима может оказаться разрушительной для Украины. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его оценке, избежать краха позволят мирные переговоры.

«Для достижения мира на Украине есть только два окна возможностей. Первое – до наступления зимы. Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход. Но пока Киев политически не готов принять такую сделку», – считает Риттер, слова которого цитирует РИА «Новости».

«Если переговоры не состоятся, то зима будет разрушительной для Украины. Она полностью ее уничтожит. Тогда следующее окно возможностей сможет открыться только весной, но на этот раз Украина не будет иметь никакой переговорной позиции, поскольку она уже будет разгромлена», – пояснил американский эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к мирному урегулированию украинского конфликта на условиях России. После вторжения 6 августа ВСУ в Курскую область российский лидер подчеркивал, что мирные переговоры в нынешней ситуации невозможны.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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